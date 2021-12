È morto Hugo Maradona, il fratello minore di Diego: è stato colpito da una crisi cardiaca

Hugo Maradona, fratello di Diego Armando, è morto nella sua casa a Monte di Procida per una crisi cardiaca. 52 anni, era il minore dei fratelli Maradona. Rimasto a vivere a Napoli, è scomparso nella notte per un malore improvviso al cuore a poco più di un anno dalla morte del fratello. Anche Hugo, come Diego, aveva intrapreso la carriera di calciatore per poi decidere di tornare a vivere nella città che aveva conosciuto grazie al fratello, stabilendosi nel piccolo comune di Monte di Procida a pochi chilometri da Napoli. Nel 1987, a 18 anni, venne acquistato dal Napoli, dove riuscì a giocare una sola partita prima di essere girato in prestito all’Ascoli. Da lì la carriera di Hugo Maradona è proseguita nel Rayo Vallecano a Madrid e nel Rapid Vienna in Austria, prima di tornare in Italia a giocare con l’Ascoli. Padre di tre figli, tutti attualmente negli Stati Uniti, Hugo Maradona, viene ricordato dal suo legale come un appassionato di sport ancora in attività: «Conduceva una vita sana ed era rimasto attivo nel mondo del calcio», ha detto l’avvocato.

