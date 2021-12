Scopre di essere positiva al Covid sull’aereo: una donna isolata nella toilette per tutto il viaggio – Il video

Il viaggio da Chicago a Reykjavik, in Islanda? Isolata e chiusa nel bagno dell’aereo perché positiva al Covid. La storia ha per protagonista Marisa Fotieo, un’insegnante americana che ha girato un video pubblicato su Tik Tok della suo isolamento decisamente particolare. Video diventato virale e che ha realizzato al momento quasi 5 milioni di visualizzazioni. E’ successo il 20 dicembre scorso a bordo di un velivolo Icelandair: Fotieo era in viaggio insieme alla sua famiglia. Prima di mettersi in viaggio e di attraversare l’oceano si era sottoposta a diversi tamponi, racconta. Tutti negativi e lei d’altro canto stava bene. Ma una volta a bordo ha cominciato ad avvertire sintomi preoccupanti e tipici di Covid-19: mal di gola e spossatezza. Ecco allora che l’insegnante ha deciso di sottoporsi a un nuovo test rapido in bagno. Risultato: positivo.

La sua vicenda ha destato l’interesse della stampa americana e della Bbc. Una hostess, avvisata della positività, ha provato a cercare per la donna un posto lontano da altri passeggeri, ma non è stato possibile perché il volo era pieno. Ecco allora che Marisa ha concordato di restare chiusa in bagno per la durata del viaggio, mentre la hostess ha messo sulla porta della toilette il cartello “fuori servizio” per evitare di informare le persone a bordo e scatenare quindi il panico. All’atterraggio in Islanda l’insegnante è scesa per ultima ed è stata portata in un hotel per la quarantena in attesa di negativizzarsi.

