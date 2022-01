«Vietato entrare a chi è vaccinato da 15 giorni»: il cartello davanti a un negozio di Follonica

«Vietato entrare alle persone che hanno effettuato la vaccinazione negli ultimi 15 giorni». Questo è il cartello affisso fuori dalla vetrina di un negozio di ottica a Follonica in provincia di Grosseto. «L’ho messo – ha detto la titolare dell’esercizio durante uno dei suoi interventi su YouTube – perché sono più pericolosi i vaccinati dei non vaccinati che fanno il tampone». Maremma Oggi racconta che l’ottica, che si chiama Valentina Fusco, è ritenuta una “no vax” e fa parte anche di ‘Equivaliamo Italia’, gruppo che ha vari canali Telegram, oltre a gestire un canale su YouTube con quasi 20mila iscritti dove si collega con lunghissime dirette in cui tratta dei temi del Covid.

