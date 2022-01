Forlì, No vax stroncato dal Covid: aveva provato a curarsi a casa con terapie fai da te

Era arrivato in ospedale in condizioni già critiche il 38enne di Forlì non vaccinato e stroncato il 1° gennaio dal Covid. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, riportata anche dal Resto del Carlino, l’uomo avrebbe tentato cure fai da te a casa contro prima del ricovero. La Ausl ha confermato la mancata vaccinazione. L’uomo avrebbe contratto il Coronavirus nello scorso mese di novembre, prendendo la decisione di non rivolgersi subito alle strutture sanitarie, ma di cercare di curarsi con terapie casalinghe. Solo ai primi di dicembre, dopo un progressivo peggioramento delle sue condizioni, l’uomo si è presentato all’ospedale di Forlì. Ne è emerso un quadro clinico subito estremamente critico, nonostante il 38enne non avesse particolari patologie pregresse. Il personale sanitario ha tentato ogni terapia possibile ma le condizioni dell’uomo sono peggiorate. Alcuni giorni fa è stato disposto il suo trasferimento d’urgenza al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove il 38enne è deceduto.

