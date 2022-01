Coronavirus, oltre 50 positivi in Serie A: a rischio le prime partite del 2022

Dopo la sosta per le festività, il calendario della Serie A vede coincidere la sua ripartenza con il giorno dell’Epifania. La 20esima giornata, con le due sfide da zona alta della classifica Milan-Roma e Juventus-Napoli, rischia però di essere rinviata. Non in toto: abbandonato il protocollo per il Coronavirus della Figc, sono le Asl, adesso, a essere investite della responsabilità di decidere se un match è da giocarsi o meno. La scelta sarà fatta di volta in volta sulla base dei contagi presenti nelle squadre, cercando di scongiurare l’eventualità che insorga un focolaio. Il problema è che la variante Omicron è penetrata anche nel mondo del calcio e, a ogni giro di tamponi, si scopre qualche calciatore positivo in più. Ieri, ad esempio, è risultato infetto Giorgio Chiellini: il capitano della Juventus è il terzo contagiato dopo Arthur e Pinsoglio nella rosa bianconera.

Sono oltre 50, al momento, i tesserati della serie A – lista che include giocatori e membri degli staff – attualmente positivi. C’è allarme tra le istituzioni calcistiche: fermare il campionato, con il calendario fittissimo e che incrocia le competizioni extra nazionali, causerebbe ritardi e rinvii di partite difficili da recuperare. Diverso il caso di Serie B e Lega Pro, che hanno già scelto di allungare la pausa natalizia in forma precauzionale: per le serie minori i margini di intervento sul calendario sono più ampi. Lo scorso 21 dicembre, intanto, ha già subito un posticipo il primo match della massima serie: Udinese-Salernitana non si è disputata perché l’Asl competente ha bloccato la squadra campana. E c’è attesa oggi, 2 gennaio, per la decisione che prenderà il Consiglio di Lega sulla finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus, in programma il 12 gennaio. Entrambi i club hanno chiesto il rinvio per il timore che, nei prossimi giorni, altri casi Covid spuntino nelle rispettive rose.

L’elenco dei positivi in Serie A

Atalanta: due giocatori

Bologna: Hickey, Viola, Dominguez, Molla

Cagliari: Nandez

Empoli: tre tesserati

Fiorentina: un giocatore

Genoa: Shevchenko, Criscito, Serpe

Inter: Dzeko, Cordaz, Satriano

Juventus: Chiellini, Arthur, De Winter, Pinsoglio

Napoli: Osimhen, Lozano, Elmas

Roma: un giocatore

Salernitana: sette tesserati, di cui sei giocatori

Sampdoria: Falcone, Augello, oltre a due membri dello staff

Sassuolo: due tesserati

Spezia: Hristov, Kovalenko, Nzola, Manaj, oltre a un collaboratore

Torino: quattro giocatori più un membro dello staff

Venezia: un membro dello staff

Verona: Magnani

