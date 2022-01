A rischio la prima partita dell’anno in serie: focolaio nel Verona con 10 positivi. Chi sono i 63 casi

L’aumento dei contagi continua a creare diverse problematiche anche alle società di Serie A, con l’Hellas Verona che nella giornata di oggi ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale, la presenza di dieci positivi, di cui otto giocatori e due membri dello staff: «Hellas Verona comunica che dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto giocatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al Covid-19 dopo test specifici effettuati nelle scorse ore. La società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti. Domani non si terrà la prevista conferenza stampa pre-partita del mister Igor Tudor». Con il comunicato dell’Hellas Verona la cifra totale dei positivi in Serie A raggiunge così quota 63, con Lazio e Udinese cha al momento risultano essere le uniche due società in cui non sono stati rilevati casi di Covid-19. Di seguito il riepilogo di tutte le positività da Coronavirus nel massimo campionato di calcio.

I giocatori positivi in serie A

Atalanta : 2 positivi nel gruppo squadra, nomi non specificati

: 2 positivi nel gruppo squadra, nomi non specificati Bologna : Hickey, Viola, Dominguez e Molla

: Hickey, Viola, Dominguez e Molla Cagliari : Nandez

: Nandez Empoli: 3 giocatori positivi nel gruppo squadra, nomi non specificati

3 giocatori positivi nel gruppo squadra, nomi non specificati Fiorentina : 2 giocatori positivi, nomi non specificati

: 2 giocatori positivi, nomi non specificati Genoa : Criscito e Serpe

: Criscito e Serpe Inter : Dzeko, Cordaz e Satriano

: Dzeko, Cordaz e Satriano Juventus : Arthur, Chiellini, Pinsoglio, De Winter

: Arthur, Chiellini, Pinsoglio, De Winter Lazio : nessun giocatore positivo

: nessun giocatore positivo Milan : Tatarusanu

: Tatarusanu Napoli : Osimhen, Lozano, Elmas e Petagna

: Osimhen, Lozano, Elmas e Petagna Roma : Borja Mayoral, Fuzato e un terzo non comunicato

: Borja Mayoral, Fuzato e un terzo non comunicato Salernitana : 9 giocatori positivi, nomi non specificati

: 9 giocatori positivi, nomi non specificati Sampdoria : Augello e Falcone

: Augello e Falcone Sassuolo : Goldaniga e altri 3 giocatori, nomi non specificati

: Goldaniga e altri 3 giocatori, nomi non specificati Spezia : Hristov, Kovalenko, Nzola, Manaj e un collaboratore tecnico

: Hristov, Kovalenko, Nzola, Manaj e un collaboratore tecnico Torino : Verdi e altri 3 giocatori, nomi non specificati

: Verdi e altri 3 giocatori, nomi non specificati Udinese : nessun giocatore positivo

: nessun giocatore positivo Venezia : 2 tesserati positivi, nomi non specificati

: 2 tesserati positivi, nomi non specificati Verona: Magnani e altri 7 giocatori non specificati

Immagine di copertina: Ansa

Leggi anche: