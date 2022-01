Atp Finals di Sydney, Berrettini e Sinner travolgono la Francia 3-0

Matteo Berrettini e Jannik Sinner mettono a segno il riscatto del tennis italiano all’Atp Cup in corso in Australia. Dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Australia all’esordio, gli azzurri si sono imposti con un netto 3-0 la Francia tornando in lizza per la qualificazione. Jannik Sinner si è imposto 6-3 7-6 contro Artur Rinderknecht, mentre Berrettini ha battuto 6-4 7-6 Ugo Humbert, tornando a vincere dopo l’infortunio durante le Atp Finals di Torino. Infine il tie break, dove i due azzurri si sono imposti 6-3 6-7 10-8 contro Fabrice Martin e Edouar Roger-Vasselin. Ora, per poter sperare di accedere alle semifinali del torneo, servirà una vittoria contro la Russia nell’ultima giornata e una sconfitta dell’Australia in una delle prossime due sfide che attende i padroni di casa.

Foto in copertina: AP

