«La resistenza è un dovere»: il movimento di Freccero e Mattei sabato in piazza contro l’obbligo vaccinale

Sarà la prima protesta contro le restrizioni anti Covid del governo nel 2022. A dare il via, sul palco di piazza Castello, il giurista ed ex candidato sindaco di Torino, Ugo Mattei, e l’ex direttore di Rai 2 Carlo Freccero. Questa volta, la manifestazione organizzata dalla commissione DuPre, Dubbi e Precauzione – della quale fanno parte anche Massimo Cacciari, Giorgio Agamben e Mariano Bizzarri -, ha nel mirino non soltanto il Green pass. I promotori attaccano l’obbligo vaccinale per gli over 50, introdotto nell’ultimo decreto Covid. Nella locandina, che invita le persone a scendere in piazza sabato 8 gennaio, si legge: «Mobilitazione popolare per il ripristino immediato dello stato di diritto».

Annunciata la presenza della deputata Jessica Costanzo, ex Movimento 5 stelle e passata all’Alternativa durante il passaggio dalla presidenza del Consiglio di Giuseppe Conte a quella di Mario Draghi. Attesa anche la presenza portuale Stefano Puzzer. Nell’invito a partecipare alla protesta c’è scritto: «La resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione – si legge nell’appello alla manifestazione – è diritto e dovere di ogni cittadino». Non salirà sul palco della manifestazione, invece, Marco Liccione, leader della Variante Torinese e membro di spicco dei No Green pass: è in isolamento dopo aver contratto il Coronavirus.

