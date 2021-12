Il leader dei No Green pass di Torino: «Sono positivo, ma tornerò alla mia battaglia. Il Covid si cura»

«Sono positivo, sto bene e ho iniziato le cure domiciliari. Cercherò di riprendermi per ritornare in prima linea nella battaglia. La gente come noi non molla mai. Il Coronavirus si cura». A scrivere questo messaggio sulla chat Telegram “La variante torinese” è Marco Liccione, leader del movimento No Green pass di Torino. Uno degli irriducibili che, nonostante la positività al virus, continua a dirsi contrario alla certificazione verde anti-Covid. Già ieri il leader del movimento “La variante torinese”, in un video pubblicato su Facebook, aveva parlato della sua condizione di salute: era apparso molto provato tra tosse, raffreddore e mal di testa. Il primo test rapido in farmacia era risultato negativo; quello di oggi, invece, positivo. «Non riesco nemmeno a parlare, ho brividi di freddo», diceva ieri. Liccione, stando alla sua ricostruzione dei fatti, sarebbe stato contagiato giovedì scorso dopo un contatto con una persona positiva.

L’attacco sui tamponi

Liccione aveva raccontato, tra l’altro, di non essere riuscito a trovare tamponi molecolari, cogliendo l’occasione per attaccare il governo: «Dopo due anni non sanno come gestire il virus. Forse solo quando stai morendo vengono a darti una mano. I tamponi molecolari, infatti, non si trovano, due settimane per avere una prenotazione. Dai privati, invece, mi hanno chiesto 200 euro». Nonostante tutto, le sue posizioni sulla «vergognosa» certificazione verde anti-Covid non sono cambiate. «Rifiuterò il Green pass», anche una volta guarito, ha detto. Il capoluogo piemontese, intanto, risulta essere tra i più attivi sul fronte dei No Green pass: i manifestanti sono scesi in piazza anche nel giorno di Natale.

