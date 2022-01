Caos in Kazakistan, arrivano le prime truppe da Mosca. La polizia spara contro i manifestanti: «Decine di morti» – Il video

Secondo giorno di proteste in Kazakistan. Le violenze sono andate avanti per tutta la notte. Dopo l’annuncio dell’aumento dei prezzi del gas, le rivolte nel Paese sono andate infiammandosi ora dopo ora, con il governo costretto a sciogliersi e il primo ministro Askar Mamim a dimettersi. Il bilancio delle manifestazioni e dei disordini permanenti si fa sempre più pesante. Sui media locali e sui social circolano immagini di edifici amministrativi presi d’assalto e incendiati, oltre che di negozi, banche e uffici saccheggiati. La situazione è ormai totalmente fuori controllo. Dalla Russia sono arrivate le prime truppe per sedare le proteste dei civili. L’Organizzazione del trattato di sicurezza collettivo, che raggruppa la Russia e altre cinque repubbliche ex sovietiche, è impegnata da ieri sera in un’operazione – «forza di pace» è stata definita da Mosca – chiesta dal presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev per «stabilizzare» il clima infiammato dalle rivolte in un Paese «perturbato da interferenze esterne». Stando alle informazioni che giungono, nei primi interventi per reprimere i disordini hanno perso la vita «decine» di persone. La stessa polizia kazaka ha fatto sapere di avere sparato sulla folla e di avere così ucciso diversi manifestanti in quella che ha definito una «operazione antiterrorismo».

«La scorsa notte le forze estremiste hanno tentato di prendere d’assalto gli edifici amministrativi e il dipartimento di polizia di Almaty, oltre a dipartimenti e posti di polizia locali», ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine, citato dalle agenzie di stampa locali. Il video in evidenza, diffuso dall’agenzia Tass, mostra appunto soldati in assetto di guerra mentre sparano con i fucili ad altezza d’uomo contro la folla di manifestanti – che non sono compresi nell’inquadratura – nella capitale economica del Paese, Almaty. I numeri ufficiali di vittime, feriti e arrestati nelle rivolte faticano ad arrivare con esattezza. «Decine di assalitori sono stati eliminati e le loro identità sono in corso di accertamento», ha dichiarato un portavoce della polizia. Secondo gli ultimi numeri diffusi dal viceministro della Sanità kazako, Azhar Guiniyat, «ci sono state decine di morti e oltre mille civili sono rimasti feriti in due giorni di violenti scontri di piazza. Di questi, di cui almeno 400 ricoverati in ospedale e 62 in terapia intensiva». Tra le forze dell’ordine invece, sarebbero 12 i membri uccisi e 353 i feriti nelle proteste. Quest’ultimo bilancio è stato diffuso dalla televisione locale Khabar-24, che cita il comando delle forze di sicurezza di Almaty secondo cu una delle vittime sarebbe stata decapitata: «Questo dimostra la natura estremista dei gruppi criminali», ha affermato il comando.

