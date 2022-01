La domanda su Djokovic e la positività non piace al fratello: conferenza stampa chiusa, la famiglia canta – Il video

È bastata una domanda specifica sulla presunta positività di Novak Djokovic e la partecipazione contestuale ad alcuni eventi in Serbia per far terminare la conferenza stampa indetta dai famigliari del tennista. Djordje, fratello del numero uno al mondo del ranking Atp, ha voluto ignorare la vicenda delle uscite pubbliche di Djokovic del 16 e il 17 dicembre. Secondo la tesi dei suoi legali, il tennista può avvalersi dall’esenzione dal vaccino proprio in virtù del contagio al Coronavirus contratto in quei giorni. Djordje ha snobbato la questione e poi, insieme al padre e alla madre, si è alzato in piedi: è partito un abbraccio collettivo e i tre hanno iniziato a cantare. La conferenza stampa si è interrotta così.

