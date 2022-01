No vax? Sì Tax! Così in Canada vogliono tassare chi non è vaccinato

Il Quebec, seconda provincia del Canada per popolazione, vuole chiedere un contributo sanitario agli adulti che si rifiutano di vaccinarsi contro Covid-19. Il premier François Legault ha detto ai giornalisti che la proposta non si applicherà soltanto a coloro che non possono essere vaccinati per motivi medici. Le persone non vaccinate, secondo i calcoli del governo federale, rappresentano un onere finanziario per gli altri. Per questo la nuova tassa avrebbe un importo di cento dollari canadesi, pari a quasi ottanta dollari americani. Le province di tutto il Canada stanno affrontando un aumento esponenziale dei casi di Covid-19 che ha costretto decine di migliaia di persone all’isolamento e gravato sul settore sanitario.

La variante Omicron ha reso difficile l’adozione di misure restrittive per frenare la diffusione e gli esperti sanitari hanno sottolineato l’importanza di ricevere il booster. Il Quebec è stato uno dei più colpiti. Registra regolarmente il più alto numero giornaliero di casi di Coronavirus di tutte le province. «Il vaccino è la chiave per combattere il virus. Questo è il motivo per cui stiamo mettendo a punto un contributo sanitario per gli adulti che rifiutano di essere vaccinati per motivi non medici», ha affermato Legault. Il quale ha anche ricordato che la provincia ha un 10% di No vax, che sono però il 50% dei ricoverati in terapia intensiva.

