Covid, il 76% dei minori ricoverati non è vaccinato. L’appello dei pediatri ai genitori: «Proteggete subito i vostri bambini»

Il 76% dei minorenni ricoverati per Covid non è vaccinato. Il dato emerge dalla rilevazione di Aopi, l’Associazione degli ospedali pediatrici italiani e riguarda i pazienti ricoverati in area medica tra i 5 e i 18 anni di età. Secondo lo stesso monitoraggio, il 69% dei ricoveri in area intensiva dei piccoli fino a 4 anni riguarda bambini che hanno genitori non vaccinati. Aopi ha attivato un sistema di monitoraggio settimanale dei pazienti Covid – bambini e adolescenti – ricoverati sia in area medica che in area critica. «Questi dati – spiega Alberto Zanobini, presidente dell’associazione – ci spingono a lanciare con convinzione un appello: è importante vaccinare al più presto tutti i bambini. E per quelli che sono in una fascia di età che ancora non può accedere alla vaccinazione, è importante che siano i genitori a proteggerli, vaccinandosi».

Leggi anche: