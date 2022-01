Salvini sulla corsa al Quirinale: «Centrodestra compatto su Berlusconi, non accettiamo veti da sinistra»

Venerdì è in programma il vertice con Giorgia Meloni a Villa Grande, a Roma

«Centrodestra compatto e convinto nel sostegno a Silvio Berlusconi, non si accettano veti ideologici da parte della sinistra. Spero che nessun segretario e nessun partito si sottraggano al confronto ed alla responsabilità». Così Matteo Salvini sulla corsa al Quirinale. Le parole del segretario della Lega arrivano all’indomani delle sue dichiarazioni sulla permanenza del Carroccio all’interno del governo Draghi che avevano indispettito l’ex premier. Ieri Salvini aveva avuto un colloquio con lo stesso Berlusconi: «L’unità della coalizione è sempre stata e sarà un valore che dobbiamo continuare a preservare. Non possiamo sprecare questa occasione di dire la nostra», aveva detto l’ex premier. I due si sono dati appuntamento venerdì per un vertice con Giorgia Meloni a Villa Grande, a Roma.

