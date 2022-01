L’ultimo saluto a Sassoli: al via i funerali di Stato con Draghi, Mattarella e von der Leyen – La diretta video

Ultimo saluto a David Sassoli, il presidente dell’Europarlamento morto l’11 gennaio scorso. I funerali di Stato si tengono nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Presenti le più alte cariche dello Stato, compresi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Non mancano nemmeno i rappresentanti delle istituzioni europee, in particolare la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e la vice presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Ieri, è stata allestita la camera ardente in Campidoglio: circa 4 mila persone hanno voluto rendere omaggio a Sassoli. Oggi sono ammesse nella basilica non più di 300 persone, ma all’esterno è stato allestito un maxischermo per consentire ai cittadini presenti di seguire la funzione rispettando le norme di sicurezza anti-Covid.

