Tra Shevchenko e il Genoa è già finita: il tecnico esonerato dopo nove partite di campionato

L’avventura di Andriy Shevchenko al Genoa è già finita. Il club ligure ha sollevato dall’incarico il tecnico ucraino. L’ex attaccante di Milan e Chelsea, arrivato a novembre dopo l’esonero di Ballardini, ha raccolto soltanto tre punti in nove gare di campionato. La squadra al momento si trova al penultimo posto, a cinque punti dalla zona salvezza occupata dal Venezia. Nell’ultima partita di Sheva sulla panchina del Genoa, i liguri hanno perso a San Siro in Coppa Italia proprio contro il Milan (3-1 ai tempi supplementari). Shevchenko è riuscito a vincere solo una partita in Coppa Italia, 1-0 contro al Salernitana, successo che aveva portato la squadra a giocare contro il Milan. «Il club – si legge in una nota del club – ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto». La squadra è stata affidata temporaneamente all’allenatore delle giovanili Abdoulay Konko, coadiuvata da Roberto Murgita.

