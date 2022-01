Coronavirus, 308 morti e 180.426 contagi in un giorno. Aumentano i ricoveri, tasso di positività al 14,8%

Il bollettino del 15 gennaio 2022

I contagi di Coronavirus, da quando è scoppiata la pandemia, hanno raggiunto la cifra complessiva di 8.549.450. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi riscontrati sono stati 180.426, mentre ieri, 14 gennaio, il dato era pari a 186.253. Per quanto riguarda i decessi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute del 15 gennaio segnala che sono morte altre 308 persone, meno delle 360 vittime registrate il giorno precedente. In totale, da febbraio 2020 ad oggi, hanno perso la vita 140.856 persone a causa della Covid-19.

La situazione negli ospedali

Al momento, sono 2.470.847 i cittadini con un’infezione in corso. Di questi, 18.370 sono ricoverati con sintomi (ieri erano 18.019) e 1.677 si trovano in terapia intensiva (ieri erano 1.679). Nelle ultime 24 ore, i nuovi ingressi in rianimazione sono stati 141, cifra più alta dei 136 nuovi ricoveri in terapia intensiva registrati ieri.

Tamponi e tasso di positività

Sono stati analizzati 1.217.830 tamponi nell’ultima giornata. Il 14 gennaio, invece, i test eseguiti erano stati 1.132.309. Complessivamente, da quando l’emergenza sanitaria è iniziata, i tamponi somministrati sono stati 154.869.351. Infine, il tasso di positività è passato dal 16,4% di ieri al 14,8% del 15 gennaio.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: