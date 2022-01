Coronavirus, 83.403 nuovi contagi e 287 morti in 24 ore. Il tasso di positività scende al 15,4%

Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 122. Il totale dei ricoverati in questi reparti è arrivato a 1.717

Il bollettino del 17 gennaio 2022

Il numero dei nuovi pazienti positivi al Coronavirus è arrivato a 83.403, nel bollettino di ieri era 149.512. Dai dati diffusi dalla Protezione Civile e del Ministero della Salute il numero dei decessi nelle ultime 24 ore è arrivato a 287, ieri era a 248. Attualmente i positivi in tutto il Paese sono 2.555.278 mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è salito a 8.790.302.

La situazione negli ospedali

Al momento il numero dei pazienti ricoverati in ospedale è arrivato a 19.228, nei reparti di terapia intensiva ci sono 1.717 pazienti con 122 ingressi solo nelle ultime 24 ore. Dati in aumento rispetto a ieri, quando i pazienti ricoverati erano 18.719 mentre quelli in terapia intensiva 1.691. Cala invece il numero dei nuovi ingressi in questo reparto, ieri infatti erano 128.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 541.298 tamponi, quasi la metà rispetto ai dati di ieri quando erano arrivati a 927.846. Il totale dei tamponi fatti dall’inizio della pandemia è arrivato a 156.338.495. Il tasso di posiitività è in calo, ieri era al 16,1 per cento, oggi al 15,4 per cento.

Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione.

