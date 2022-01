Coronavirus, 333 morti e 171.263 contagi in un giorno: il tasso di positività sale al 16,4%, calano i ricoveri

Il bollettino del 22 gennaio 2022

Oggi, 22 gennaio, sono 171.263 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia contro i 179.106 di ieri, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il totale dei contagiati sale a 9.781.191. I morti, nelle ultime 24 ore, sono 333 contro i 373 di ieri e i 385 del giorno prima. Il totale dei decessi in Italia è di 143.296. Gli attualmente positivi, invece, oggi sono 2.723.949 (ieri 2.695.703).

I dati di oggi 22 gennaio 2022

La situazione negli ospedali

I ricoverati negli ospedali italiani sono in tutto 19.442 (ieri 19.485, -43) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 1.676 pazienti (ieri 1.707, -31). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 121, ieri 148, il giorno prima 155. In isolamento domiciliare si trovano 2.702.831 persone (ieri 2.674.511) mentre i dimessi e i guariti dal Covid nelle ultime 24 ore sono 148.756, ieri 171.565.

Tamponi e tasso di positività

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 1.043.649 contro i 1.117.553 di ieri per un totale di 162.273.201 test effettuati dall’inizio della pandemia. Infine, il tasso di positività oggi è del 16,4 per cento, ieri del 16.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

