No Green pass, l’ex pilota Melandri alla manifestazione di Milano: «La libertà è un diritto, dobbiamo riprendercelo» – Il video

L’ex pilota di MotoGp Marco Melandri ha parlato oggi alla manifestazione No Green pass organizzata a Milano. «Lo sport mi ha dato molto nella vita e ora questo diritto verrà negato a tantissimi ragazzini – ha detto Melandri sul palco – Io vengo dalle case popolari, lo sport mi ha dato la possibilità di conoscere il mondo, di imparare dei valori e di diventare un padre migliore». Melandri ha detto di non essere contro il vaccino anti Covid, ma a favore della «libertà di scelta»: «Se i ragazzi non possono fare sport finiranno sulla strada. Voglio guardare mia figlia negli occhi e dirle che ci ho provato a darle un futuro. La libertà è un diritto, dobbiamo riprendercelo». Parlando con il magazine di lifestyle Mowmag.com, Melandri aveva raccontato di avere preso il Covid di proposito: «L’ho fatto apposta per poter essere in regola almeno qualche mese e non è stato nemmeno facile. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida».

Video di Stefano Scibilia

Leggi anche: