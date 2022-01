Renzi e il Quirinale: «Berlusconi verso il ritiro. Il vertice di centrosinistra? Sembravano Qui, Quo e Qua»

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha fatto il punto sulla corsa al Quirinale oggi durante una diretta di Radio Leopolda. Il primo obiettivo del senatore di Rignano è stato il centrodestra e il vertice conclusosi con un nulla di fatto: «Ieri non è successo assolutamente niente. Avevano detto ‘facciamo, vediamo’ e invece, come previsto non è accaduto nulla». Ma proprio per questo c’è un dato politico da mettere in evidenza: «Silvio Berlusconi, di fatto, va verso il ritiro. Vedremo le modalità ma quando dicevamo che non ha i numeri dicevamo la verità. E se n’é accorto anche Sgarbi». Poi è toccato al centrosinistra: «Il vertice del centrosinistra? A parte il tweet alla Qui, Quo, Qua, vorrei scegliere un Presidente, non un hashtag», ha detto Renzi riferendosi ai tre tweet quasi identici con cui hanno dato notizia dell’evento Conte, Letta e Speranza. Infine, un pronostico: «Domani vedremo i grandi elettori di Italia viva. Può darsi che Iv arrivi al grande appuntamento con qualche elettore in più del previsto».

