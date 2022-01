Quirinale, il sondaggio Sky-YouTrend: gli italiani vogliono un Mattarella bis o Draghi al Colle

Un Mattarella bis o l’arrivo di Mario Draghi al Colle. Sono queste le due soluzioni preferite degli italiani per il Quirinale secondo un sondaggio di Quorum/Youtrend per Sky Tg 24. Il sondaggio dice che una rielezione di Sergio Mattarella vedrebbe soddisfatto il 65,1% del campione. Segue Draghi con il 57,1%, quindi Paolo Gentiloni (38,3%), Emma Bonino (32,2%), Marta Cartabia (29,0%), Silvio Berlusconi (25,7%). In lizza ci sono anche Maria Elisabetta Alberti Casellati (25,7%), Pierferdinando Casini (21,6%), Giuliano Amato (18,9%), Paola Severino (18,2%), Letizia Moratti (17,3%), Franco Frattini (16,6%). Invece alla domanda su chi sarà il nuovo inquilino del Quirinale, per il 18,8% del campione al Colle salirà Draghi. Per il 14,7% sarà Berlusconi, seguono poi ancora Mattarella all’11,1%, Gentiloni al 4,1%, Casellati al 4%. Infine Marta Cartabia al 3,8%, Pierferdinando Casini al 2,4%, Emma Bonino al 2,1%, Giuliano Amato all’1,7%, altri nomi all’1,6%, Paola Severino allo 0,9%, Letizia Moratti allo 0,9%, Franco Frattini allo 0,5%. Non sa rispondere il 33,4%.

