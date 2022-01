Quirinale, il vertice di centrodestra ci sarà: atteso domani l’incontro per il nome del candidato

Con Silvio Berlusconi rimasto ad Arcore a fare le sue telefonate per il Quirinale, il vertice del centrodestra previsto inizialmente per il 20 gennaio è slittato: si terrà sabato 22 gennaio. L’annuncio è arrivato in una nota congiunta a firma di Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I tre leader «si sono sentiti oggi al telefono», spiega la comunicazione. «È in programma per domani, a Roma, un vertice della coalizione. In occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica, il centrodestra avrà una posizione condivisa e unitaria». La presidente di Fratelli d’Italia fa pressing da giorni affinché la coalizione proponga un nome forte «anche non politico» qualora l’ex premier decidesse di rinunciare alla corsa per il Colle. Secondo le indiscrezioni di queste ore, Berlusconi scioglierà la riserva entro domenica 23 gennaio – 24 ore prima l’inizio delle votazioni in Parlamento. Ieri il vertice sembrava a rischio cancellazione, ma Salvini era rimasto ottimista: «Lo faremo entro fine settimana», aveva detto.

Immagine di copertina: ANSA/CLAUDIO PERI

