Bruxelles, migliaia di persone in piazza contro il Pass vaccinale e le restrizioni anti-Covid – Il video

A Bruxelles, capitale del Belgio e cuore dell’Unione Europea, tornano in piazza i manifestanti contro il Pass vaccinale e le restrizioni imposte per contenere la pandemia del Coronavirus. Diverse le persone arrivate da altri Paesi europei che stanno prendendo parte alla protesta (il momento più caldo dovrebbe essere previsto nel pomeriggio). Molti arrivano in bus, altri in treno. L’obiettivo? «Difendere la libertà, la democrazia, i diritti umani e il rispetto della Costituzione». Secondo i manifestanti, «la peggiore malattia non è tanto il virus quanto il totalitarismo».

Video e foto da Disclose.tv

Leggi anche: