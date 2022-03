Tragedia in Belgio, auto contro la folla alla festa di Carnevale: almeno 4 morti e 12 feriti gravi

Sono almeno quattro i morti e 12 i feriti gravi dopo che un’auto ha travolto la folla durante una manifestazione per il carnevale a Strépy-Bracquegnies, villaggio di La Louviere in Vallonia nel Belgio. Dalle 5 di questa mattina 20 marzo decine di persone si erano radunata per un popolare appuntamento carnevalesco quando all’improvviso l’auto si è diretta a forte velocità contro la folla. Secondo il borgomastro di La Louviere ci sarebbero anche una ventina di feriti meno gravi. Come ha raccontato ai media belgi il sindaco Jacques Gobert, l’uomo al volante ha tentato di scappare, ma è stato intercettato dalla polizia: «Abbiamo messo a disposizione delle famiglie il palazzetto dello sport comunale ed è stato attivato anche il servizio di assistenza alle vittime».

Leggi anche: