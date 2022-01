Premier League, il ritorno di Eriksen: l’ex centrocampista dell’Inter a un passo dal Brentford

Per il trasferimento di Christian Eriksen al Brentford mancano solo da definire gli ultimi dettagli, legati all’esito degli esami medici. Le visite sono iniziate oggi e dovranno garantire l’idoneità sportiva del danese, pronto a tornare in Premier League. L’ufficialità non arriverà prima del prossimo mercoledì, il tempo necessario per completare gli accertamenti, dove una particolare attenzione sarà dedicata ai test cardiologici. A Eriksen, ex Tottenham e Inter, è stato impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. Il centrocampista ha rescisso il contratto con i nerazzurri, perché la Federcalcio non prevede l’idoneità sportiva in casi simili. In Premier League il regolamento è diverso e ciò ha permesso a Eriksen di accordarsi con il Brentford. Il danese sarà il primo giocatore nella storia del campionato inglese a giocare con un defibrillatore. Sette mesi fa Eriksen durante una partita di Euro2020 ha avuto un malore in campo: in una recente intervista aveva ribadito la propria volontà di tornare a giocare a calcio.

Immagine di copertina: Ansa

Leggi anche: