Germania, un uomo ha aperto il fuoco nell’università di Heidelberg: diversi feriti

Uno studente ha aperto il fuoco nell’aula magna dell’università medica di Heidelberg, in Germania. Secondo quanto riporta la Dpa, i feriti sarebbero diversi e l’autore dell’attentato sarebbe morto. La polizia locale ha fatto sapere su Twitter di essere sul posto per i soccorsi e le operazioni. In base a quanto riportato da Bild, l’attentatore si sarebbe suicidato con la stessa arma a canna lunga usata per sparare sulla folla. La polizia di Mannehim non ha specificato quante persone sono rimaste ferite e quanto gravemente, però, in base a quanto comunicato sui social, i feriti sarebbero «diversi». Secondo fonti della sicurezza, il giovane non avrebbe avuto motivazioni politiche o religiose per compier il gesto.

Leggi anche: