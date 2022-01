Bullismo, aggrediscono con un coltello un ragazzo e filmano tutto: denunciati 5 ragazzi

Cinque ragazzi hanno deriso, aggredito e minacciato con un coltello un loro coetaneo riprendendo tutto con il loro smartphone. È accaduto il 18 gennaio nella periferia di Bologna. Secondo quanto si apprende, i cinque volevano dargli una lezione dopo che la vittima aveva parlato male di loro. I presunti aggressori sono giovanissimi: si tratta di tre ragazzi e una ragazza di 14 anni e uno di 16, adesso denunciati dai carabinieri per atti persecutori in concorso. Le indagini sono coordinate dalla Procura per i minorenni. Il gruppo usava anche un simbolo per riconoscersi e “firmarsi”, presente su alcuni muri. A denunciare l’accaduto è stata la madre della vittima. Tutto è cominciato quando martedì scorso a casa del ragazzo ha suonato una ragazza che gli ha detto che doveva parlargli. In quel momento è cominciato l’incubo del giovane, subito aggredito e minacciato con una lama. Durante le perquisizioni è stato scoperto sia il filmato del pestaggio sia il coltello usato per spaventare la vittima: era a casa del 16enne che è stato denunciato anche per porto abusivo di oggetti atti a offendere e detenzione di sostanze stupefacenti visto che aveva un paio di grammi di marijuana.

Foto in copertina di repertorio: ANSA/FRANCO SILVI

