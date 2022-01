Quarantena a scuola, nuove regole in arrivo. Costa: «Basta isolamento per chi è in Dad. Ritorno in classe più facile»

Per tutte le misure in materia di contenimento, la decisione potrebbe arrivare dopo il voto per il Quirinale

Auto sorveglianza e non più quarantena per gli studenti che scoprano di essere positivi al Coronavirus e che quindi devono abbandonare l’aula scolastica per la Dad. A dirlo è il sottosegretario alla salute Andrea Costa intervenuto a Effetto Giorno su Radio 24 che ha fatto sapere che a breve arriveranno chiarimenti sulle nuove regole da rispettare in ambito scolastico. Inoltre, per il ritorno in classe di guariti e vaccinati con solo «il tampone (senza il certificato del medico, ndr) la circolare dovrebbe arrivare al massimo all’inizio della settimana prossima». Al governo servirà invece più tempo per arrivare a decisioni sul sistema delle zone colorate o il fatto di poter evitare il ricorso alla Dad per gli studenti vaccinati: «per queste misure serve modificare dei Dpcm, e quindi serve un consiglio dei ministri che potrebbe arrivare dopo il voto per il Quirinale all’inizio della settimana prossima», ha detto. Sulle zone colorate ha confermato che «resterà solo la zona rossa».

