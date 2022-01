Coronavirus, 389 morti in un giorno. I nuovi contagi sono 155.697: calano ricoveri e tasso di positività

Il bollettino del 27 gennaio 2022

Sono 389 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 426). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 145.159. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +155.697 positivi. Sono 2.706.453 gli attualmente positivi nel Paese, mentre sono 10.539.601 i casi totali dall’inizio della pandemia.

La situazione negli ospedali

In 19.853 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. Sono invece 1.645 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 125 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 2.684.955 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 7.687.989.

Tamponi e tasso di positività

I dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 1.039.756 nuovi tamponi, per un totale di 167.284.466 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il tasso di positività si attesta a 15,0% (-0,3%).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

