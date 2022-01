Monitoraggio Iss: Rt in calo, scende anche l’incidenza. La bozza: «Le Regioni consegnano i dati in ritardo»

Sono numeri in discesa quelli diffusi dalla bozza del monitoraggio settimanale sui dati Covid dell’Istituto Superiore di Sanità. I valori dell’incidenza dei contagi sulla popolazione scende a 1.823 casi su 100mila abitanti, rispetto ai 2.011 della scorsa settimana. Anche l’indice Rt diminuisce: dall’1,31 degli ultimi 7 giorni si è passati allo 0,97. Sul fronte della pressione ospedaliera, i dati della bozza incoraggiano sia per i reparti ordinari che per le terapie intensive. Il tasso di occupazione dei posti letto in rianimazione, a livello nazionale, si attesta al 16,7%, contro il 17,3% del precedente monitoraggio. Anche in area medica la percentuale scende: dal 31,6% della scorsa settimana si passa a un attuale 30,4%. La Provincia autonoma di Trento registra il tasso maggiore di occupazione nelle terapie intensive con il 27,8%. A seguire le Marche con il 27,3% e il Friuli Venezia Giulia con il 23,4%. Le regioni in cima alla classifica dei posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ordinari sono la Valle d’Aosta (50,3%), Liguria (39,3%), Sicilia (38,1%) e Calabria (38%).

Scendono i positivi con sintomi

Secondo la bozza Iss, inoltre, i dati sul tracciamento risultano essere in lieve aumento: dal 15% di casi rilevati con tamponi della settimana scorsa al 18% attuale. Scende però la percentuale di positività rilevata con la manifestazione di sintomi: dal 41% al 38%. A rimanere stabile è il numero di nuovi contagi da Covid-19 «non associati a catene di trasmissione»: dai 658.168 ai 652.401.

Quattro regioni a rischio alto

Il quadro generale si mostra dunque al ribasso ma dall’Istituto superiore di sanità arriva la segnalazione di un’anomalia sulle tempistiche di inserimento dati da parte delle Regioni. «Diverse Regioni e province autonome hanno segnalato un ritardo nell’inserimento dei dati del flusso individuale», spiegano i tecnici, «e non si può escludere che tali valori possano essere sottostimati». Nel frattempo le stesse Regioni aspettano di sapere i prossimi eventuali passaggi di colore. Secondo la bozza del monitoraggio settimanale sono 4 i territori classificati a rischio alto, «di cui 3 a causa dell’impossibilità di valutazione per incompletezza dei dati inviati». 9 regioni risultano invece a rischio moderato. «Tra queste, 3 Regioni sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Otto i territori classificati a rischio basso», spiegano gli esperti. E aggiungono: «Sono 15 le Regioni e province autonome che riportano almeno una singola allerta di resilienza. Quattro Regioni riportano molteplici allerte di resilienza».

