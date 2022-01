Mosca vieta l’ingresso a funzionari Ue: «Responsabili di assurde politiche anti-russe»

Cresce la tensione tra Mosca e Bruxelles sullo sfondo della crisi ucraina. In Russia sarà vietato l’ingresso a diversi funzionari Ue. Il ministero degli Esteri russo lo ha reso noto oggi, 28 gennaio, in un comunicato, specificando che si è trattato di una risposta a una politica di «assurde restrizioni unilaterali» da parte di Bruxelles. Tra i funzionari nel mirino di Mosca ci sono rappresentanti delle forze dell’ordine, degli organi legislativi ed esecutivi di alcuni Paesi dell’Ue che sono «personalmente responsabili della diffusione della politica anti-russa». Il ministero ha accusato l’Ue di prendere decisioni che limitano i diritti di persone e organizzazioni russe su basi che definisce «infondate». La misura è stata messa in campo «sul principio di reciprocità e parità». Gli organi legislativi ed esecutivi di alcuni Paesi Ue coinvolti sono ritenuti «personalmente responsabili della diffusione della politica anti-russa». Nei giorni scorsi, si è tenuto il Consiglio degli Affari esteri Ue, la cui nota finale ha chiarito: «Qualsiasi ulteriore aggressione militare da parte della Russia contro l’Ucraina avrà conseguenze imponenti e gravi costi».

