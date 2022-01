Anche Joni Mitchell vuole togliere la sua musica da Spotify per la «disinformazione» su Covid-19

Dopo Neil Young tocca a Joni Mitchell. La cantautrice canadese, famosa per album come “Mingus” e il capolavoro “Blue”, vuole togliere la sua musica da Spotify a causa della disinformazione su Covid-19. In un post sul suo sito intitolato “I stand with Neil Young!” Mitchell dice che ci sono «persone irresponsabili che diffondono bugie che stanno costando la vita alle persone», e dice che è solidale con Neil Young e con le «comunità mediche e scientifiche globali». Young e Mitchell sono amici da molti anni e sono entrambi sopravvissuti alla poliomielite che hanno contratto all’inizio degli anni ’50, non molto tempo prima che fosse disponibile un vaccino. A differenza di Young, Mitchell non ha nominato Rogan, ma ha fatto riferimento a una lettera aperta firmata da un gruppo di scienziati e professionisti medici, che criticava Spotify per aver ospitato il podcast di Rogan, Joe Rogan Experience. La lettera accusa Rogan di diffondere una serie di affermazioni fuorvianti e di provocare sfiducia nella scienza e nella medicina.

