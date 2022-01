Altro sabato di presidi No Green pass: a Torino un migliaio di persone in piazza

Ancora un presidio No Green pass a Torino. Nel pomeriggio di oggi, 29 gennaio, in piazza Castello si sono riunite circa un migliaio di persone, molte delle quali non indossavano la mascherina anti contagio. Come ormai accade da diverse settimane, i manifestanti hanno protestato contro la certificazione verde, pensata dal governo Draghi per fronteggiare l’emergenza e indurre alla vaccinazione contro il Coronavirus. Sono stati numerosi gli interventi dei partecipanti che hanno parlato dal palco allestito nella piazza. Tra loro anche quello di un vigile del fuoco, che ha ricordato di aver «giurato sulla Costituzione» ma che «alle leggi ingiuste bisogna disobbedire». Presente anche Marco Liccione, leader del movimento Variante Torinese: «Ho avuto il Covid ma mi sono curato in casa. Anche se qualcuno avrebbe voluto che morissi in un ospedale, così da dire che era morto un no vax».

