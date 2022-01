«Fermi, tornate qui!»: Mattarella insegue il camion dei traslochi nel nuovo murale vicino al Quirinale

Il murales è comparso a Roma nella notte tra il 29 e il 30 gennaio, a poche ore dalla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. Il presidente della Repubblica viene raffigurato mentre insegue il camion dei traslochi, urlando: «Fermi, tornate qui!». Il murales è firmato dall’artista Laika ed è comparso in via della Cordonata, vicino al palazzo del Quirinale. «Meglio concentrarsi sull’unica cosa di questa faccenda che mi ha fatto sorridere», è il commento dell’artista. «Il presidente alla veneranda età di 80 anni ha traslocato più di uno studente fuorisede». Il 22 gennaio scorso, a due giorni dall’inizio delle votazioni per il Quirinale, Giovanni Grasso, portavoce di Mattarella, aveva postato su Twitter un’immagine che mostrava gli scatoloni negli uffici del palazzo del capo dello Stato, con il commento: «Fine settimana di lavori pesanti».

