La bufala del video dei camionisti americani che esprimono solidarietà a quelli canadesi

Ci segnalano diversi post Facebook che riportano un video di presunti camionisti americani che esprimono la loro solidarietà per i colleghi canadesi, protagonisti delle proteste contro l’obbligo vaccinale anti Covid-19 che avrebbero costretto il premier Justin Trudeau ad essere trasferito in un luogo segreto e sicuro.

Per chi ha fretta

Il video pubblicato inizialmente su TikTok non riporta alcun riferimento alle proteste in Canada.

L’autore del video conferma che risale all’estate del 2021, registrato durante un evento annuale organizzato negli Stati Uniti.

Analisi

Ecco il testo di uno dei post condivisi insieme al video:

Solidarietà.. Questa sconosciuta.. Carolina del Sud, Stati Uniti. Camionisti americani diretti a Ottawa per unirsi ai camionisti canadesi… ecco il giusto spirito di solidarietà per combattere uniti contro il nemico comune!

Il video è del 2021

Il video era stato pubblicato il 24 gennaio 2022 dall’account TikTok @farminglife1973, ma senza alcun riferimento alle proteste canadesi.

L’account appartiene chiaramente a Mitchell Bottomley, titolare di una società di autotrasporti americana di nome Bottomley Enterprise. I colleghi di AFP lo hanno contattato, ottenendo le informazioni necessarie sull’origine del video.

Mitchell Bottomley ha dichiarato ad AFP che il video riguarda «il convoglio in SC per le Special Olympics», un evento che si è tenuto nel South Carolina nell’agosto del 2021. AFP ha contattato l’amministratore della pagina Facebook SC World’s Largest Truck Convoy for Special Olympics che riporta uno dei camion presenti nel video, ottenendo conferma sulla data del video.

Conclusioni

Non si tratta affatto di un convoglio di camionisti americani che esprimono la propria solidarietà ai loro colleghi canadesi per le proteste contro l’obbligo vaccinale in Canada. Il video risale all’estate del 2021 e riguarda un evento chiamato Truck Convoy for Special Olympics.

