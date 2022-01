Le proteste dei camionisti per l’obbligo vaccinale in Canada: il premier Trudeau portato in un luogo segreto – Il video

Ieri per il secondo giorno consecutivo i camionisti No vax canadesi hanno invaso le strade di Ottawa per manifestare contro l’obbligo del vaccino per passare la frontiera tra Usa e Canada. Alla protesta organizzata dai camionisti si sono aggiunti migliaia di simpatizzanti: i manifestanti hanno percorso le strade pacificamente e sono stati registrati sporadici casi di violenza e vandalismo. In via precauzionale il premier francese Justin Trudeau e la sua famiglia sono stati trasferiti in un luogo segreto e sicuro.

