Tensione nel governo sulla scuola, la Lega non vota: «Così si discriminano i non vaccinati»

Lo aveva anticipato e così è stato. La Lega ha deciso di astenersi da voto sulle nuove misure anti Covid sulla didattica a distanza e le quarantene a scuola, inserite nel decreto approvato nel pomeriggio in Consiglio dei ministri. I leghisti presenti al tavolo con il premier Mario Draghi hanno argomentato la loro decisione spiegando che in questo modo si «discriminano i bambini non vaccinati». I sei articoli di cui si compone la bozza del decreto Covid prevedono, tra le altre cose, una differenza di trattamento in ambito scolastico tra vaccinati e non. In particolare, per gli studenti che entrano in contatto stretto con un positivo e non sono vaccinati, l’isolamento domiciliare può essere dimezzato rispetto alle regole attuali ma resta comunque di 5 giorni. Trattamento diverso per gli immunizzati. Gli alunni che hanno già completato il ciclo vaccinale o che sono guariti dall’infezione da meno di 4 mesi non devono sottoporsi alla quarantena. I ministri del Carroccio, come aveva comunicato il loro leader Matteo Salvini nei giorni scorsi, hanno scelto la via dell’astensione al momento del voto del nuovo decreto: «Nessuna differenza tra vaccinati e non – resta la loro linea – è necessario che le scuole rimangano libere».

Leggi anche: