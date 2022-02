Verso il nuovo decreto Covid, il Cts sulla scuola: «Dimezzare la quarantena per non vaccinati»

Per gli studenti che entrano in contatto stretto con un positivo e non sono vaccinati, l’isolamento domiciliare può passare da 10 giorni a 5

Il Comitato tecnico scientifico ha espresso il suo parere sulla base del quale il governo prenderà le sue decisioni. Per gli studenti che entrano in contatto stretto con un positivo e non sono vaccinati, la quarantena può passare da 10 giorni a 5. Questo l’orientamento espresso dagli esperti relativo alla revisione delle regole Covid in ambiente scolastico, oggetto delle riunioni di oggi. Se il provvedimento dovesse passare, il periodo di isolamento domiciliare diverrebbe lo stesso previsto per gli adulti vaccinati e guariti dal Covid da più di 120 giorni. Trattamento diverso per gli immunizzati. Gli alunni che hanno già completato il ciclo vaccinale o che sono guariti dall’infezione da meno di 4 mesi non devono sottoporsi affatto alla quarantena. La linea del Cts arriva poco prima del Consiglio dei ministri che andrà nella direzione di un allentamento delle restrizioni per la collettività.

