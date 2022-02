Covid-19, contagio in calo ma tre regioni a rischio alto – Il monitoraggio Iss

Scendono l’indice di contagio Rt e l’incidenza dei casi di Covid-19 per centomila abitanti. In calo anche terapie intensive e ricoveri in area medica. E i nuovi casi non associati a catene di trasmissione sono in chiaro decremento. Ma intanto tre regioni sono a rischio alto di progressione della pandemia, 3 a rischio moderato e 15 a rischio basso. Secondo la bozza del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute nel periodo 12 gennaio 2022-25 gennaio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,9-0,98), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,89 (0,88-0,9) al 25/01/2022 vs Rt=0,96 (0,94-0,99) al 18/01/2022.

Ma il report fa anche sapere che diverse regioni e province autonome hanno segnalato problemi nell’inserimento dei dati del flusso individuale ed in particolare nella segnalazione della presenza di sintomi in tutti i casi diagnosticati. Nel documento si osserva inoltre una diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 1362 ogni 100.000 abitanti tra il 28/01/2022 e il 03/02/2021 contro i 1823 ogni 100.000 abitanti del periodo 21/01/2022-27/01/2021. Tre regioni/ppaa sono classificate a rischio alto, secondo il dm del 30 aprile 2020, a causa dell’impossibilità di valutazione per incompletezza dei dati inviati; 3 regioni/ppaa risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, una regione/pa è ad alta probabilità di progressione a rischio alto secondo il dm del 30 aprile 2020. Le restanti 15 regioni/ppaa sono classificate a rischio basso. Sono 10 le regioni/ppaa che riportano almeno una singola allerta di resilienza. Una regione/pa riporta molteplici allerte di resilienza.

Sono solo la provincia autonoma di Bolzano con un valore di 2.288,7 e le Marche a 2.128,6 a registrare questa settimana una incidenza superiore a 2 mila casi ogni 100 mila abitanti, secondo quanto evince l’agenzia di stampa l’ANSA dalla scheda degli indicatori decisionali che accompagna il monitoraggio settimanale. Subito sotto si posiziona il Friuli Venezia Giulia a 1.963,5. Il valore più basso lo registra la Sardegna a a 4.91,3, rispetto al valore medio nazionale di 1.362. La maggiore occupazione di letti nelle terapie intensive per pazienti Covid si registra questa settimana nelle Marche, con un valore del 26,3%. Seguono la Provincia autonoma di Trento al 24,4% ed il Friuli Venezia Giulia al 21,1%. Per quanto riguarda i reparti di area medica, invece, la maggiore occupazione di posti letto per pazienti Covid è rilevata questa settimana in Friuli Venezia Giulia (38,8%), Liguria (38,3%) e Sicilia (38,3%).

