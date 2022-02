No Green pass, a Milano la protesta è un flop: meno di 50 persone in piazza

Sembrano essere lontani i tempi in cui i No Green pass si riunivano in migliaia in piazza Duomo, riempivano strade e bloccavano il traffico del capoluogo lombardo. Oggi 5 febbraio a Milano, infatti, si sono radunati in pochissimi. Nella zona della Darsena se ne contavano meno di 50 per le proteste contro l’obbligo vaccinale per gli over 50 e contro la certificazione verde anti-Covid. Immancabili gli striscioni «No Green pass, un popolo autonomo e libero» e «Libertà e chi ci ferma». Lo slogan «No Green pass» è stato ripetuto più volte dai manifestanti, alcuni dei quali hanno avuto scambi accesi con dei passanti.

