Il Papa Francesco di Crozza dopo Fazio: «Che slinguazzata! Se mi intervistavano in America non ne uscivo così…» – Il video

«Ma che slinguazzata ha fatto? Una slinguazzata! Mi guardava con una faccia… tutto in adorazione, lento, commosso. Che slinguazzata». Maurizio Crozza entra nei panni di Papa Francesco e commenta il post intervista andata in onda domenica su Rai 3, nel corso del programma Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. «Se mi intervistavano in America non ne uscivo così – dice riferendosi alle polemiche sui temi che l’intervistatore ha preferito non toccare -. Mi avrebbero chiesto dell’Imu, del perché non pago l’Imu in Italia, del palazzo a Londra, di Ratzinger… che slinguazzata! – ripete fingendo stupore -. Mi guardava in adorazione. Tanto che a un certo punto non capivo più chi fosse il Papa chi Fabio Fazio. Ho fatto un’ora di catechismo su Rai 3. Mi guardava in adorazione!». Poi menziona l’esperienza di Sanremo, paragonando la prima rete della tv di Stato alla terza: «D’altro canto se Rai 1 con la Drusilla mi è diventata fluida, Rai 3 con Fazio è Radio Maria, è casa nostra. Che slinguazzata». «Vi dico solo una cosa – conclude -. C’è un cardinale solo nel mondo: Fabio Fazio, Non fatelo mai entrare in Vaticano, perché è un attimo che va alla finestra e fa l’Angelus».

