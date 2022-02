Maturità, cambia il punteggio: il triennio avrà lo stesso valore delle prove di esame

Cambia il punteggio dell’esame di Maturità. Non si tocca l’impianto con le due prove scritte e il colloquio orale ma viene modificato, come si apprende da fonti parlamentari, la divisione dei punti tra il percorso scolastico e le prove di esame. Nella prima versione dell’ordinanza si parlava di 40 punti per il triennio finale e di 60 per le prove d’esame (20 per ogni scritto, 40 per l’orale), adesso invece vengono attribuiti 50 punti per il triennio e 50 per le prove (15 per ciascuno scritto e 20 per l’orale). Una decisione, questa, che è arrivata dopo l’incontro del ministro Bianchi con le consulte studentesche che avevano proposto proprio una revisione dei pesi della valutazione. La seconda prova dell’esame di Maturità – ai tempi del Covid – invece, sarà predisposta da ogni singolo istituto. Come? I docenti titolari della disciplina oggetto del secondo scritto, che faranno parte della commissione d’esame, dovranno proporre tre tracce, entro il 22 giugno, sulla base dei documenti consegnati a maggio dai consigli di classe. Il giorno del secondo scritto verrà estratta una delle tracce. Ora le ordinanze sono state trasmesse ai presidenti di Camera e Senato per acquisire il parere da parte delle Commissioni parlamentari, così come previsto dalla legge di bilancio.

Leggi anche: