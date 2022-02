In Europa il potere è donna. Il messaggio di Lagarde, von der Leyen e Metsola: «Dedicato a ogni ragazza: credeteci»

A Strasburgo, nella giornata celebrativa dei 20 anni dell’euro, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha incontrato la numero uno della Bce, Christine Lagarde e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Per la prima volta nella storia dell’Unione Europea tre donne, tutte conservatrici, sono alla guida delle principali istituzioni europee, eccezion fatta per il Consiglio Europeo, guidato da Charles Michel. E prima della sessione plenaria dell’Europarlamento, le tre numero uno dell’Ue hanno voluto condividere sui social una foto dell’incontro, sottolineando la portata del cambio di passo verso la parità di genere. «Per la prima volta tre istituzioni europee sono guidate simultaneamente da donne: sono onorata di essere una di loro», ha twittato la presidente della Bce, Lagarde. Anche la prima donna a essere stata eletta presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in tweet ha sottolineato la guida tutta al femminile delle principali istituzioni europee: «Tre donne, tre istituzioni, un obiettivo: guidare la ripresa dell’Europa!». E anche Roberta Metsola, la presidente del Parlamento europeo, ha voluto celebrare l’incontro odierno dedicandolo «a ogni ragazza in Europa». Una parola, per un messaggio di ampia portata: «Credeteci».

Foto in copertina: Twitter / vonderleyen

