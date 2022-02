Paura in strada ad Albuquerque, un uomo in bici accoltella 11 persone: «Scelti in modo casuale»

Ad Albuquerque in New Mexico un uomo a bordo di una bicicletta Bmx ha accoltellato undici persone in una serie di agguati in giro per la città. È stato fermato ed è sotto la custodia della polizia. Tutti i feriti sono in condizioni stabili. «Le persone sembrano essere state ferite in modo casuale e senza che ci fosse un motivo preciso», ha dichiarato il capo della polizia Gilbert Gallegos durante una conferenza stampa. Gli accoltellamenti sono cominciati alle 11 con un uomo colpito vicino al Sister Bar in centro tra Central Avenue e Fourth Street. Altri accoltellamenti si sono verificati in diversi altri punti lungo Central Avenue, tutti collegati allo stesso sospetto, ha detto la polizia. Il sospetto è stato arrestato senza incidenti a Lomas Avenue.

