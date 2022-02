Cannabis, Salvini alla giornalista: «Se vuole farsi le canne è libera di farlo. Io sono contro ogni tipo di droga»

«Se lei vuole farsi le canne può farsele. Io sono contro ogni tipo di droga. Punto e basta». Queste le parole con cui Matteo Salvini ha risposto a una giornalista che lo incalzava a proposito delle sue affermazioni contro il consumo di droga. Al segretario della Lega era stata fatta una domanda sul referendum sulla cannabis. «Vediamo cosa sarà accolto o meno, io sono contro l’utilizzo di ogni genere di droga, che sia la coltivazione, la distribuzione e l’utilizzo. Io sono contro l’utilizzo di ogni genere di droga», ha più volte ribadito il leader del Carroccio. Poi ha provato a tagliare corto per non alimentare polemiche dicendo: «Siamo qui per parlare della riforma della giustizia». Le dichiarazioni di Salvini sono state rilasciate nel corso di un punto con la stampa davanti al palazzo della Consulta. Già questa sera potrebbero arrivare le prime pronunce della Corte costituzionale su alcuni degli otto quesiti referendari sotto esame in questo momento. Alle 16 è cominciata l’analisi dei cinque quesiti in materia di giustizia. Questa mattina sono invece stati esaminati il referendum sull’eutanasia, sulla cannabis e sulla legge Severino.

