I tentativi diplomatici per attenuare l’altissima tensione tra Russia e Ucraina continuano, ma il timore di una guerra fa tremare ancora il mondo. Una delle ultime rivelazioni diffuse dalla Cnn parla della data del 16 febbraio come possibile giorno in cui i russi si decideranno ad attaccare e di come il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe stato già informato. Se la soffiata fosse vera mancherebbero quindi 24 ore per la tragica decisione che provocherebbe atti bellici a catena. Dal ministero della Difesa di Mosca nel frattempo arriva una possibile buona notizia: «Alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontiera ucraina stanno rientrando alle loro basi». Ma la Cnn poche ore dopo smentisce: «L’ammassamento di truppe e dispositivi militari russi al confine con l’Ucraina sta proseguendo».

Il Cremlino conferma: «Ritiro pianificato delle truppe»

Il rimbalzo di notizie sul ritiro di alcune delle truppe russe presenti ai confini dell’Ucraina era cominciato poche ore fa con il ministero della Difesa che aveva annunciato la decisione. Poche ore dopo l’emittente televisiva americana Cnn aveva poi smentito, geolocalizzando ulteriori ammassamenti di forze. Ora il Cremlino ribatte e conferma: «C’è un ritiro pianificato dal confine ucraino delle truppe impegnate nelle esercitazioni militari».

Mosca: «L’Occidente ha fallito»

I tentativi di placare la tensione continuano a fallire. A pronunciare parole dure contro l’Occidente è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: «La data del 15 febbraio del 2022 entrerà nella Storia come il giorno del fallimento della propaganda di guerra da parte dell’Occidente», ha scritto su Telegram. «Svergognati e annientati senza sparare un colpo». Il commento arriva dopo che l’annuncio del ministero della Difesa russo di aver ritirato alcune truppe schierate ai confini dell’Ucraina. Il riferimento alla data di oggi come quella più importante è anche rispetto a quanto la Cnn aveva fatto trapelare ore fa sul 16 febbraio. Giornata in cui secondo gli Usa la Russia avrebbe deciso di invadere l’Ucraina.

Bolsonaro domani da Putin

Nel bel mezzo delle tensioni tra Mosca e Occidente, a fare visita al Cremlino nella giornata di domani 16 febbraio sarà anche Jair Bolsonaro. Da quanto riferisce il presidente brasiliano l’incontro con Putin non sarò sulla crisi Ucraina ma per parlare di affari. «Il presidente Putin mi ha invitato. Il Brasile dipende in gran parte dai fertilizzanti della Russia, della Bielorussia. Porterò con me anche un gruppo di ministri che si occuperà di questioni come l’energia, la difesa e l’agricoltura». Il portavoce della presidenza russa, Dmitrij Peskov, ha aggiunto che Putin attende Bolsonaro «con impazienza» e che intende affrontare «una relazione bilaterale intensa ma anche scambiare opinioni sulle questioni più calde dell’agenda mondiale». L’allusione piuttosto chiara al conflitto con l’Ucraina smentirebbe quanto detto dal presidente brasiliano che ha più volte ribadito la natura “affaristica” della sua missione. «Per la crisi Ucraina prego Dio affinché la pace regni nel mondo», si è limitato a dire Bolsonaro.

La Cnn smentisce Mosca: «Continuano ad arrivare truppe al confine»

A smentire quanto annunciato nelle ultime ore da Mosca sul ritiro di alcune truppe dal confine è la Cnn americana. L’emittente televisiva riferisce di «un ammassamento di truppe e dispositivi militari russi al confine che sta proseguendo». Il canale all news ha geolocalizzato alcuni video che circolano sui social media e documentano gli spostamenti di cui parla. In particolare, la Cnn farebbe riferimento a movimenti nei pressi di Belgorod, nella Russia occidentale, a poca distanza dal confine e dalla città ucraina di Kharkiv. Un altro filmato mostra carri armati in movimento nei pressi del villaggio di Sereteno, a circa 24 chilometri dal confine ucraino.

Anche la zona attorno a Voronezh appare teatro di movimenti militari, con carri armati e reparti di fanteria.

«Un momento molto pericoloso per il mondo»

«Un’invasione dell’Ucraina da parte della Russia potrebbe essere imminente ed è molto probabile». Le dichiarazioni non ottimiste sono della ministra degli Esteri britannica Liz Truss. In diretta su Sky News ha parlato della crisi Ucraina augurandosi che l’invito alla diplomazia fatto più volte al presidente russo possa essere ascoltato: «Quello che stiamo facendo è perseguire la via della deterrenza e della diplomazia. Esortiamo ancora Vladimir Putin a fare un passo indietro dall’orlo del baratro». La ministra ha continuato: «Se vedessimo un’invasione in Ucraina ci sarebbero costi elevati in termini di un conflitto di lunga durata, potremmo vedere l’indebolimento della sicurezza in Europa in modo più ampio e potremmo vederlo altri aggressori in tutto il mondo come un’opportunità per espandere anche le loro ambizioni. Questo è un momento molto pericoloso per il mondo».

Il generale maggiore russo: «Alcune forze stanno tornando alla base»

«Unità dei distretti meridionali e occidentali, che hanno completato i loro compiti, hanno già iniziato a caricare i mezzi di trasporto ferroviari e terrestri e oggi inizieranno a rientrare», ha dichiarato in una nota il generale maggiore Igor Konashenkov, portavoce della Difesa russa. «Mentre le misure di addestramento al combattimento si avvicinano alla conclusione, le truppe, come sempre avviene, effettueranno marce combinate alle proprie basi permanenti».

Dopo l’annuncio dell’inizio del ritiro di parte delle truppe schierate al confine con l’Ucraina, il ministero della Difesa russo ha anche pubblicato il video dei blindati che tornano alle basi di provenienza una volta finite le esercitazioni. Nel video si vede la marcia fuoristrada dei carri armati, e anche blindati, veicoli di fanteria e sistemi di artiglieria caricati su un treno.

Ministra degli esteri tedesca: «La Russia ritiri subito le truppe»

L’invito nei confronti di Mosca a desistere dall’idea di un possibile attacco e a ritirare le truppe al confine arriva anche dalla Germania. «Che la Russia ritiri le sue truppe schierate ai confini dell’Ucraina», ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock. Oggi 15 febbraio il cancelliere tedesco Olaf Scholz incontrerà il presidente russo Vladimir Putin. Ieri era stata la volta della visita a Kiev. «La situazione è particolarmente pericolosa», ha continuato Baerbock, «e può degenerare in qualsiasi momento. Dobbiamo utilizzare tutte le opportunità di dialogo per ottenere una soluzione pacifica». In quanto all’invito del cancelliere sulla de-escalation, Baerbock ribadisce: «La responsabilità di una de-escalation è chiaramente dal lato della Russia e spetta a Mosca ritirare le sue truppe».

Zelensky: «Grazie a Usa e Canada per i sostegni finanziari»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato su Twitter gli Stati Uniti e il Canada per il sostegno finanziario che le due potenze hanno garantito nella delicata crisi con la Russia. «Siamo grati per il sostegno finanziario di $ 1 miliardo e $ 3 miliardi disponibili per i progetti in Ucraina». I ringraziamenti diretti sono poi andati a Joe Biden: «Per la rapida decisione e i risultati concreti dopo la nostra conversazione».

