«Lunga vita a Orban…» e saluta col braccio teso al Parlamento europeo: la scenata del conservatore bulgaro – Il video

Bagarre al Parlamento europeo dove un eurodeputato bulgaro ha fatto il saluto romano alla fine del suo intervento. In aula si discuteva del meccanismo che condiziona i fondi europei al rispetto dello stato di diritto, su cui oggi c’è stata una sentenza della Corte di giustizia dell’Ue. Durante il suo intervento, il bulgaro Angel Dzhambazki aveva protestato perché secondo lui il dibattito in corso non prevedeva «lo stato di diritto», ma «l’odio per l’idea del concetto di nazione». L’eurodeputato del gruppo dei conservatori Ecr, lo stesso in cui siede Fratelli d’Italia, ha poi attaccato i colleghi in aula intervenuti prima di lui, tra cui l’italiano eletto in Francia Sandro Gozi: «Non saremo mai d’accordo con la vostra agenda”, l’agenda “delle ong che cercano di distruggere l’Europa, trasformandola in qualcos’altro». Così alla fine del suo intervento, Dzhambazki si è congedato dall’aula prima augurando: «lunga vita a Orban, Fidesz, Kaczynski, la Bulgaria. Lunga vita all’Europa delle nazioni». E infine alzando il braccio teso verso la presidenza, che in quel momento era nelle mani dell’italiana Pina Picierno del Pd.

