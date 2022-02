Presunte molestie nel liceo di Cosenza, spunta l’avviso per la ricerca di un nuovo preside

Sostituirà l’attuale preside che da oggi, e per cinque giorni, risulta essere in malattia. Su di lei pendono accuse pesanti: secondo gli studenti, avrebbe sottovalutato la situazione

Sul sito del ministero dell’Istruzione-ufficio scolastico regionale della Calabria spunta, a firma del direttore generale Antonella Iunti, un avviso per conferire «l’incarico aggiuntivo di reggenza presso l’istituzione scolastica I.i.s. Ls-Itcg» di Castrolibero «in sostituzione del dirigente scolastico titolare». Un provvedimento che si è reso necessario dopo 15 giorni di occupazione del polo scolastico da parte dei ragazzi che hanno voluto denunciare pubblicamente le molestie sessuali subite da alcune studentesse da parte di un prof di Matematica e Fisica dell’istituto. Altri allievi, invece, sarebbero stati oggetto di vessazioni e atteggiamenti discriminatori da parte di altri docenti. La dirigente scolastica Iolanda Maletta, accusata dai ragazzi di aver sottovalutato la questione, da oggi e per cinque giorni risulta essere in malattia. Intanto proseguono le verifiche degli ispettori ministeriale chi, anche oggi 17 febbraio, sono tornati a scuola per ascoltare i docenti. Vogliono vederci chiaro.

