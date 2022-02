Scuola, gli studenti in piazza per protestare contro «alternanza, maturità e repressione»

Dopo la morte di Giuseppe Lenoci, lo studente marchigiano morto in un incidente stradale durante uno stage, e dopo gli scontri che hanno fatto seguito alla morte di Lorenzo Parelli, lo studente 18enne friulano morto sul lavoro nell’ultimo giorno del tirocinio in azienda, gli studenti e le studentesse di tutta Italia scenderanno oggi in piazza per protestare contro «alternanza, maturità e repressione subita», come riferito dagli organizzatori del Fronte della gioventù comunista. Il Viminale teme che possano nuovamente verificarsi duri scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Tant’è che la ministra Luciana Lamorgese, nei giorni scorsi, ha inviato una direttiva a tutti i prefetti sollecitando un intervento preventivo al fine di garantire, da un lato, il regolare svolgimento pacifico delle proteste e al contempo di evitare che possano verificarsi infiltrazioni volte a strumentalizzare le istanze degli studenti e delle studentesse. «È necessario, in considerazione della delicatezza delle tematiche sollevate dal mondo studentesco e dall’esigenza che ad esse corrisponde una sensibile capacità di ascolto e mediazione», si legge nella direttiva del Viminale inviata ai prefetti italiani.

Studenti in corteo a Milano: «Non si può morire di scuola»

«Non si può morire di scuola»: è il testo scritto che campeggia su uno degli striscioni che aprono il corteo, in partenza da piazza Cairoli, degli studenti di Milano in ricordo di Giuseppe e Lorenzo, morti durante l’alternanza scuola-lavoro. Le studentesse e gli studenti milanesi protestano «contro questo modello di scuola», chiedendo l’abolizione dell’alternanza scuola-lavoro e spiegando che si tratta «di solo sfruttamento».

Flash mob a Napoli davanti la sede del Pd: «Le vostre mani sono sporche di sangue»

La prima protesta della giornata si è registrato nel primo mattino a Napoli, dove due studentesse e uno studente si sono versati addosso vernice rossa davanti alla sede regionale del Partito Democratico. Durante il flash mob è stato esposto uno striscione con scritto «C’at accise», «Ci avete ucciso, le vostre mani sono sporche del nostro sangue». Durante la protesta, gli studenti hanno ribadito il motivo del loro flash mob, svoltosi in maniera pacifica: «Siamo qui perché il Pd, autore della legge sulla “Buona scuola“, ha le mani sporche del sangue dei due ragazzi, Lorenzo e Giuseppe».

